„През 2025 г. броят на делата, заведени от пациенти срещу лечебни заведения, е 102.“ Това съобщи в ефира на bTV Radio адвокат Мария Шаркова.

„С изненада установих, на базата на около 900 дела, от които приблизително 720 с поне един постановен съдебен акт, че половината от делата завършват в полза на пациентите. Наистина се наблюдава ръст в броя на заведените дела. До 2015 г. те са били средно около 35–40 годишно, след което постепенно нарастват до 60–70, а през последните три–четири години броят им се движи между 90 и 100.“

„Това в никакъв случай не означава, че се увеличава броят на пациентите, пострадали при оказване на медицинска помощ. Нито можем да правим изводи за влошаване на качеството на медицинската помощ. Моите наблюдения са, че пациентите са все по-информирани за правата си. Съдебната практика също еволюира и съдиите вече са доста добре запознати с тази материя. Смятам, че и достъпът до правосъдие по тези дела се е подобрил“, допълни тя.

