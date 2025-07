„Категорично се подценява темата за комуникацията между лекар и пациент, въобще между медицински специалисти и пациенти, включително мога да докажа това твърдение и с цифри. Направих едно изследване на съдебните дела, водени най-общо казано за лекарски грешки – да използвам това разбираемо понятие за всички слушатели за един доста дълъг период от 2007-ма до 2025-та и се оказа, че в около 30-35 % от тези съдебни дела се излагат твърдения, свързани пряко или косвено свързани с лоша комуникация, лошо отношение, грубо отношение, не предоставяне на адекватна информация или на никаква информация, и въобще такива проблеми, свързани по-скоро с отношението лекар-пациент, а не с някаква форма на неправилно лечение или диагностика. Това означава, че в една трета от делата, съдебните дела и спорове се провокират от липсата или от неадекватна комуникация, което е изключително важно, защото рефлектира върху репутацията на лечебните заведения и когато едно такова дело завърши в полза на пациента, и върху финансовото положение на това лечебно заведение, защото съдът присъжда все по-големи обезщетения по размер, включително и за подобно неетично и нехуманно отношение към пациента. Много се подценява този въпрос и почти не се преподава в медицинските университети, както при обучението на лекари, така и на медицински сестри и пациенти, не се оценява този проблем и впоследствие, по време на работата на специалистите.“ Това каза пред bTV Radio адвокатът по медицинско право Мария Шаркова, по повод случая с родилката, която се оплака от грубо отношение на лекарка в Майчин дом.

„Дали в конкретния случай е имало насилие или не, трябва да се изясни от проверките, които предстоят, но самият факт, че има родилки, които споделят негативни преживявания от раждането, което би трябвало да е един от хубавите моменти в живота им, не говори добре за цялостната система на акушерската и родилната грижа. Трябва да се опитаме в тази ситуация да потърсим причините защо имаме такава обратна връзка от страна на раждащите жени, приветствам да се търси обратна връзка от страна на ръководствата на лечебните заведения. Друга възможност, която е много важна и трябва да се обсъди – да се позволи по-широкият достъп на партньора, или на дула, или на близък човек, който да придружава родилката по време на раждане. Това макар да битува мнението, чете ще пречат, ще припаднат, и ще бъдат допълнителен проблем за персонала, всъщност при един партньор, който е наясно какво се случва в рамките на този процес, само може да бъде от помощ на персонала, защото раждането не е самотно занимание, а изисква подкрепа и родилката да бъде предварително информирана за целия този процес и да няма нереалистични очаквания.“, каза още Шаркова.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.