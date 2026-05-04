„Действително тази година е голяма изненада, че през май месец имаме толкова ниски температури. Вчера в Кюстендил беше -4 градуса, и наистина доста наши членове вече казват, че имат на 100% загубена реколта, което е плашещо. Ние забелязваме изменение в климата. По отношение на цените, винаги, когато имаме българска продукция на пазара, те се урегулират. Де факто българската продукция сваля цената на вносната такава и затова е изключително важно да я има. При дефицит, както е сега на череши в случая, естествено е цената да се вдигне, или да има ръст.“ Това каза в студиото на bTV Radio Марк Цеков, секретар на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“, по повод оплакванията на земеделски производители, че голяма част от реколтата от череши в Кюстендилско е унищожена от сланите, някъде и до 100%, а на други места в страната има частично унищожена земеделска продукция заради застудяването през последните дни.

По повод разликата в цената на едно на доматите от 2,25 евро за килограм, и в магазина от 4-4,50 евро, Марк Цеков коментира:

„Цената на едро даже не бих си позволил да я коментирам, защото тя е категорично по-различна от тази, която крайният потребител плаща. Всеки от нас е потребител и пазарува, и вижда за какво става въпрос. Да, действително цените от лева станаха в евро. Доста голяма част от спекулацията с тези високи цени, то е многопластов проблем, веднъж, че имаме внос от трети страни, да не говорим, че последно време открихме и доста завишени количества пестицидни остатъци в този внос, няма да визирам конкретни държави, но предполагам се сещате за нашите съседки. Отделно - много дълга верига на доставка. Ако производителят е човекът, който вдига цената толкова, нека да видим цените, на които продава производителят и тогава много лесно ще видим, че нещо се случва, някъде има някакъв проблем. Това беше и причината да поискаме този секторен анализ от КЗК, който е почти готов и ще констатираме всички тези изкривявания. Друг фактор е, че при нас има едно неписано правило – някой започва да говори за дефицит и превантивно някой вдига цените, което е тотално непазарна логика, но най-притеснителното е, че докато се случва всичко това, българско е нещо, което продава. Въпреки цените, въпреки съмненията в това дали една стока е българска, ако се появи на нейния етикет българско, тя се продава, потребителите искат тази храна. Вече колко от храната, която е в големите монополни вериги е българска, а не с подменен етикет, е въпрос на мониторинг. Ние имаме вече такива констатации, които показаха, че дори в големи, доказали се на пазара монополни търговци, се изкривява етикетът и се подменя произходът. Мое мнение, че, че това се случва на ежедневна база. Много от тези неща могат да се хванат по цената. Домат от Турция се вкарва между 95 евроцента и 1,20 евро. Вие колко го купувате – между 4,50-5 евро. Къде е целият този марж? През колко ръце минава? Българската оранжерийна продукция като излезе, регулира вноса.“

