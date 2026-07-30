„Аз съм убеден, че Демократична България, Продължаваме промяната и гражданските организации, с които говорим, ще имаме обща кандидатура. И тази кандидатура трябва да получи широка гражданска подкрепа много извън партийната подкрепа на Демократична България и Продължаваме промяната. Кандидатура, за която много се говори в последно време е тази на Андрей Гюров. Аз познавам много добре човека, той е много сериозен кандидат с добри шансове за много силно представяне, но докато не е дал окончателното си съгласие, не е коректно да кажа повече. Той беше много добър премиер, като потенциална кандидатура той е с отлични шансове за силно представяне на изборите.“ Това каза в интервю за bTV Radio депутатът от Демократична България Мартин Димитров, на въпрос как център-дясното пространство трябва да отговори на кандидатурата на Илияна Йотова на президентските избори.

По отношение на бюджета, след отказа на Илияна Йотова да наложи вето, Мартин Димитров коментира:

„Прогресивна България вкараха България в тежка бюджетна криза. Те се оправдаваха с наследството. Наследство има, има проблеми, заварени от предишното управление на ГЕРБ-Ново начало, това е факт, но те сами допуснаха огромен дефицит, нечувано голям дефицит от 5,7% и вземането на огромен дълг, така че това се превръща в причина за нарастване на цените в България, защото ти като вземаш огромни дългове и ги наливаш в икономиката, това води до покачване на цените и въобще създадоха сериозна бюджетна ситуация, директно бих казал бюджетна криза. Дали могат да я разрешат – имайте предвид, разрешаването на бюджетни кризи е много сложна задача, вижте какво се случи в Гърция и Румъния. И там се надяваха, че бюджетната криза ще е само за малко. Щели да я разрешат, но всъщност е доста сложна задача. Затова ние искахме да не се стига до тази ситуация.“

Целия разговор с Мартин Димитров за изборите, промените в Изборния кодекс и за бюджета, можете да чуете на следващия звуков файл.