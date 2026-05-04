„Бюджетът е най-големият тест за бъдещото управление на Румен Радев и Прогресивна България, защото се намираме на кръстопът и трябва да бъде приет добър бюджет, а добър бюджет означава да бъдат намалени разходите, и бюджетният дефицит да бъде под 3%. Това е сериозна задача и аз се притеснявам като чета, че представители на партията на Румен Радев вече започнаха с оправданията, че било много трудно и много сложно, но това е ясно още със самите протести, в които ние участвахме и които показаха, че България има сериозни бюджетни проблеми и ми изглежда, че хората на Румен Радев нямат ясен план как да се справят с тях. Другото, което чух от бъдещата управленска формация, тъй като те имат самостоятелно мнозинство е, че очаквали в деня на създаване на тяхното правителство да има поскъпване на горивата, но отново не чух някакъв конкретен план за действие.“ Това коментира в интервю за bTV Radio Мартин Димитров, депутат от Демократична България.

По отношение на препоръките на Фискалния съвет за премахване на автоматичната индексация на заплатите в държавния сектор, закриване на незаети бройки и освобождаване на служители, навършили пенсионна възраст, Мартин Димитров посочи: „На практика Фискалният съвет повтаря тези на Демократична България, които много подборно разказахме във вашата и в други медии, че трябва трайно незаетите щатни бройки да бъдат съкратени, защото се използват за изплащане на бонуси, често това се прави по един непрозрачен начин. Хората, навършили пенсионна възраст трябва да бъдат поетапно освободени, трябва да има оптимизиране на цялата администрация, бих добавил нещо, което не са казали, но също наша теза – да бъдат прегледани големите обществени поръчки, там, където има съмнителни разходи, които не са част от едно добро управление, въобще трябва едно мащабно оптимизиране на разходите да бъде извършено, за да може бюджетът да има дефицит под 3%. Защо това е важно – защото ако сега не бъде овладян дефицитът, идва следващата заплаха и тя е за повишаване на данъците, а ние от Демократична България категорично смятаме, че в никакъв случай не трябва да се стига до увеличаване на данъците.“

Цялото интервю с Мартин Димитров за консултациите при президента, за разделянето на ПП и ДБ на две парламентарни групи, както и за искането на ДБ за парламентарна анкетна комисия, която да изясни фактите около действителното имуществено състояние на Делян Пеевски, можете да чуете на следващия звуков файл.