“Напрежението по оста президент-парламент го създаде Румен Радев, но за мен по-важното е, че неговите действия са срещу националния интерес България да бъде в ядрото на ЕС, особено в тези тежки и отговорни времена на продължаващата безумна агресия на Русия срещу Украйна” Това каза в ефира на bTV Radio Мартин Димитров - депутат от Продължаваме промяната - Демократична България. “Европа е в едно по-сложно положение спрямо предишните години и България да бъде в ядрото на вземането на решения е особено важно. Действията на Радев за мен са един сериозен гаф. С неговия финансов министър Росица Велкова 2022 година правихме възможното България да приеме необходимите изменения на кодекса по застраховането, които бяха важни първо за българските граждани, второ за Еврозоната. Тоест неговият екип работеше за Еврозоната. Тогава той беше на едно мнение, сега е на друго. И друг пример ви давам. Неговият екип от служебни министри подписаха и договора с “Боташ” без дори да информират Народното събрание. А сега говори за референдуми”, допълни той.

