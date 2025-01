„Проблеми има, но в никакъв случай не бих определил ситуацията като тежка, напълно решима е, ако има воля за това. Когато по средата на миналата година ГЕРБ, БСП и ДПС гласуваха огромни средства за Министерството на вътрешните работи за сектор сигурност, ние ги предупреждавахме, че това може да доведе до допълнителен дефицит, защото това бяха средства извън бюджета, тогава не ни послушаха, сега изведнъж същите хора, които гласуваха допълнителни разходи започват да разказват как има проблем с дефицита. Другият много важен въпрос е, че никой от управляващото мнозинство не е представил и една идея за намаляване на разходите. Ние представихме част от нашите, ще има и други, като обяснихме например, че хората, които са навършили пенсионна възраст в МВР е редно да бъдат освобождавани, при положение, че там заплатите нарастват с 50% тази година, а хората, навършили пенсионна възраст спират кариерното развитие на младите. Подобни идеи за намаляване на разходите са ключови, за да може един бюджет да има контролиран дефицит и да бъде стабилна финансовата система. Но може би си задавате въпроса защо точно сега министър Петкова тръгна да обявява тези данни и да създава много излишни страхове? Отговорът е следният – защото очевидно в това управляващо мнозинство искат отлагане на членството в еврозоната. И това са вероятно БСП, вероятно Има такъв народ – те нееднократно са развивали подобни тези. Явно ГЕРБ се е съгласил с тяхната теза за отлагане. Защото видяхте вчера, че беше гласуван Закон за БНБ, предложен от БНБ, по искане на Европейската централна банка, който отстояваше независимостта на БНБ, и който е важен за еврозоната, бих казал задължително условие и който беше отхвърлен от всички тези партии начело с ГЕРБ. И тогава аз ги питах 3 пъти в парламента – защо рискувате членството в еврозоната, аргументирайте се, те нищо не казаха. Изчакаха един ден и на следващия ден извадиха тези скалъпени факти, с които се опитват да създадат страхове за бюджетната стабилност. Фактът, че не казаха дума означава, че имат решение заради политическата ситуация в правителството, която са създали, заради мнението на БСП и ИТН явно са тръгнали да отлагат и въобще да спират влизането в еврозоната и понеже това не могат да го обяснят, се опитват да намерят виновна страна и да измислят някаква история, с която друг да е виновен – за това става дума.“ Това коментира в ефира на bTV Radio депутатът от Продължаваме промяната-Демократична България Мартин Димитров по повод данните, изнесени днес от финансовия министър за тежкото състояние на държавата и дефицита през януари.

„Данните за инфлацията за декември бяха вече ясни и обявени за месец декември, когато Теменужка Петкова първо каза - изпълняваме условията, ще поискаме в края на януари конвергентен доклад. При същите условия за инфлацията, които са публични, изведнъж се извъртяха и казаха - няма да искаме конвергентен доклад, защото не сме изпълнявали критерия за инфлация. Добре, но тия данни ги бяхте видели, те не са се променили. Подобно поведение, което не може да бъде обяснено с факти и аргументи показва, че това правителство просто не иска влизане в еврозоната“, каза още Мартин Димитров.

Напълно реалистично е да влезем в еврозоната от 1 януари 2026 година, ако обаче преодолеем тези саботажи, които виждаме, смята Мартин Димитров.

