„От Демократична България поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета. Изключително много ни притеснява дефицитът от 5,7%. Това ни вкарва в истинско начало на неблагоприятен гръцки или румънски сценарий.“ Това коментира пред bTV Radio Мартин Димитров, депутат от Демократична България, за предложения от управляващите проект за бюджет за тази година.

„ 5,7% си го представят вашите слушатели, е най-високият дефицит, който би имала България от времето на Жан Виденов досега, повече от 30 години. Това не трябва да се допуска и ние се надяваме нашите аргументи да са чути и да се вземат мерки бюджетът да бъде пренаписан в тази си част. За нормалния човек какво означава 5,7% дефицит – това означава първо вземане на 10,1 милиарда евро заеми, което е дори повече от онзи скандален проект на бюджет, който беше представен от ГЕРБ, после ревизиран и се стигна до огромните протести. Като се вземат такива заеми, те се наливат в икономиката и това вдига инфлацията. Това е втората линия, по която е засегнат пряко обикновеният човек – огромни заеми, които ще връща, които се наливат в икономиката, което вдига текущите цени на стоки и услуги. И трето – като правиш такива големи дефицити, това е предпоставка за бъдещо повишаване на данъците. Как може дефицитът да бъде по-нисък – ние сме предложили няколко неща. Едното е – не можеш да похарчиш толкова много капиталови разходи за толкова кратки срокове. Значи националното финансиране, националните капиталови разходи са 4,29 милиарда евро. Те смятат да ги похарчат за 5 месеца. Няма за нас проектна готовност за такова ударно харчене. Второто нещо – издръжката нараства с 1,5 милиарда евро спрямо предишната година, или с милиард повече спрямо втория бюджет на ГЕРБ, който предизвика протестите, или който беше предложен по време на протестите. Тези разходи за издръжка – няма логично обяснение никъде – нито в мотивите към бюджета, за какво са тези 1,5 милиарда евро и това е тема, по която могат да бъдат направени сериозни съкращения. Третото нещо, което искаме от ДБ – има над 75 000 души в бюджетната сфера, държавния сектор, които получават едновременно заплати и пенсии. Ние знаем, че тук не може да се направи нещо рязко и механично, но може да се направи преглед и да се види там, където няма недостиг, тези хора да продължат да получават само пенсии. Това е нещо, което трябва да се случи. Така че, ако има добра воля, дефицитът може да бъде снижен още с преразглеждане на бюджета. Ние не съветваме правителството да допуска такава огромна грешка с огромен дефицит. Веднъж паднеш ли в такава бюджетна яма, излизането е трудно.“, каза още Мартин Димитров.

Целия разговор за бюджета, за предложенията на управляващите за одити, и за искането Комисията по досиетата да бъде прехвърлена към Държавна агенция Архиви, можете да чуете на следващия звуков файл.