„Днес стартирахме от ПП-ДБ една инициатива, че всички политици трябва да декларират дали познават този човек и дали са се срещали с него. Ето, аз казвам, че никога не съм го виждал този човек и никога не съм се срещал с него. Но това не е достатъчно. Трябва да бъдат разкрити лицата от съдебната система, съдии, прокурори, следователи и други лица, които са участвали в този модел, хората, които са били заплашвани, виждате, че и за такива хора се говори, тоест ние трябва да стигнем и до дъното на тази история, за да може никога повече това да не се случва.“ Това коментира пред bTV Radio депутатът от Продължаваме промяната-Демократична България Мартин Димитров на въпрос дали ще бъдат разкрити лицата по високите етажи на властта, които са покровителствали убития Мартин Божанов, известен като Нотариуса.

„Това задължително трябва да се случи, защото съществуването на такъв модел на задкулисие, на влияние в съдебната система, ако не се стигне до дъното и не бъдат разкрити всички замесени лица, това ще продължи, просто ще се замени един задкулисен кукловод с друг.“ ,посочи още Мартин Димитров.

Работи се по законодателни промени в защита на потребителите, за случаи като сегашния, когато мобилните оператори решат да вдигнат таксите, каза още Мартин Димитров.

„Мобилните оператори първо заявиха големи различия и различни претенции при желаната индексация на цената. Едни поискаха 4%, други 9,5%, което е тотален провал на регулирането, защото инфлацията е обективен показател и не може едните да искат 2 пъти повече от другите. Ако не се намесим и не вземем мерки, както е тръгнало, утре може някой мобилен оператор да поиска и още по-голяма индексация. Проблемът е, че когато подписваш договор, и двете страни искат стабилност на цената, то това е идеята на дългосрочния договор. А когато мобилният оператор по този начин едностранно я повишава, това нарушава съгласието именно за тази стабилност. Това, което работя е – консултирам текстове и търся подкрепа за тях, които са в посока – при наличие на подобна индексация или друго едностранно увеличение на цената, потребителите без някаква компенсация да могат да се отказват. Това за мен е справедливо, може да бъде решен въпросът по законодателен начин, ако успеем да открием необходимата подкрепа. Засега смятам, че групата ПП-ДБ ще подкрепи една такава инициатива, от предварителните разговори, които съм провел, но знаете – за да мине през парламента, трябва по-голяма подкрепа, така че сме на етап консултации.“

Мартин Димитров коментира и предстоящата ротация във властта, както и предложените законодателни промени за борба с дезинформацията.

