“Проектобюджетът за 2025-та година е опасен, анти-реформаторски и ляв, защото има огромно нарастване на разходите - около 19 милиарда лева допълнителни разходи са предвидени, което никога не се е случвало” Това каза в ефира на bTV Radio Мартин Димитров - депутат от “Продължаваме промяната - Демократична България”. “Никога в новата българска история не е имало толкова голямо нарастване на разходната част и това е без всякакви реформи, без всякакъв опит за подобряване, ефективност и ефикасност. Няма дори и опит в тази насока, това е комбинирано и с анти-реформи. Предвидено е и повишаване на осигурителната тежест за фонд пенсии с един процентен пункт от 2027-ма и с два процентни пункта от 2028-ма година, общо три процентни пункта. Такова увеличение на данъчно-осигурителната тежест не е имало от 17 години в България. Това е опасно и е обезпокоително”, обясни той.

