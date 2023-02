“Решението на ЦИК е скандално и може да компрометира изборния процес. Може да доведе до злоупотреби, които да окажат влияние на изборите” Това коментира в ефира на bTV Radio Мартин Димитров от “Демократична България”.

“Сегашният режим предполага, че отделно се броят хартиените бюлетини, отделно на ръка се броят и т.нар. записки от машинното гласуване. И беше логично да има отделна графа в протокола за едното и отделна графа за другото, за да може да се направи адекватна проверка. Това, което ЦИК са направили е да няма отделни графи, а да има сумиран резултат, който предполага допускането на много волни и неволни грешки. Това може да доведе до страшно много злоупотреби в изборния процес”, допълни той.

Цялото интервю с Мартин Димитров пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.