„Увеличението на данъчно-осигурителната тежест е рекордно високо за последните 20 и повече години и това е най-обезпокоителното, което научаваме от бюджета. Ще го изследваме още по-детайлно. Засега се вижда, че данък дивидент се увеличава от 5 на 10 процента, а помните ли колко хора от правителството обясняваха, че данъците няма да се повишават? Данък дивидент става двоен – от 5 на 10%. Увеличават се осигуровките за пенсия с 10% или с 2 процентни пункта, което означава, че едно средностатистическо семейство с двама работещи души на средна работна заплата ще плаща 100 лева повече всеки един месец, който работи. Всеки месец 100 лева повече. Увеличава се и максималният осигурителен доход. Трите мерки заедно, а ще видим дали няма и други, водят до рекордно увеличение на осигурителната тежест. Заедно с това искам да отбележа, че липсват мерки за ограничаване на разходите, за увеличаване на тяхната ефективност, точно обратното се случи 2025г. – огромно наливане на пари и теглене на заеми. Напомням, че изтеглиха 17 милиарда заеми досега, очакваме да станат 19 до края на годината. Това описва една обезпокоителна картина на левичарски завой на правителството, който може да се окаже много опасен, защото засега сериозни мерки за стабилизиране на публичните финанси ние от този кабинет, от това мнозинство не сме видели.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Мартин Димитров, депутат от Продължаваме промяната-Демократична България, за проектобюджета за догодина.

„Това, което не си дава сметка Борисов е, че той това управляващо мнозинство вкарват България, в началото сме все още, на гръцки или румънски сценарий на завишени разходи, пробит дефицит и огромни дългове и колкото по-дълго се движим по тази опасна наклонена плоскост, рисковете стават по-големи и вземането на компенсиращи и стабилизиращи мерки става все по-трудно. Не случайно чухте и мнението на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, който каза, че ако така се развиват нещата, 2027г. влизаме в много сериозна бюджетна криза, защото ще се натрупат проблемите от 2025-та към проблемите от 2026г. и 2027г. ще дойде огромна сметка за плащане, ако така се развиват нещата. Иначе Бойко Борисов се опитва една изключително опасна картина да бъде представена през някаква негова иронична представа, но истината е, че когато беше нашето правителство с премиер академик Денков, дефицитът беше 2%, а сега на книга е 3, но всъщност е повече. Догодина на книга също изглежда 3, но има опасност да е много повече, така че сравнението е неуместно.“, каза още Мартин Димитров.

„Според мен тях харченето ги обединява на този етап. Те са решили, че ще харчат, докато е възможно. Безразсъдното харчене ги обединява и това е най-сплотяващата сила в управлението и всеки от тях намира все по-странни обяснения за себе си и за своята партия, но рисковете ще се покачват, и опасността от румънски или гръцки сценарий ще става все по-належаща оттук нататък.“, коментира Димитров на въпрос дали бюджетът може да предизвика нови сътресения в управлението.

