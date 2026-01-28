„Решението кой ще бъде служебният премиер е на президента и само нейно. От там нататък това, което е важно е да има честни избори и бъдещият премиер да направи всичко възможно да бъдат предприети мерки срещу купуването на гласове и срещу контролирания вот, което означава много качествен и решителен министър на вътрешните работи. Така че – който и да е служебен премиер, се надявам да бъдат взети мерки, каквито не виждаме в последно време срещу купуването на гласове и за честни избори, това е страшно важно.“ Това каза в ефира на bTV Radio Мартин Димитров, депутат от „Продължаваме промяната-Демократична България“, по повод съгласието на Андрей Гюров да поеме поста служебен премиер, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия, което означава честни избори.

По повод листите на ПП-ДБ за изборите и условията на ПП в тях да не присъстват Явор Божанков и Даниел Лорер, Мартин Димитров посочи, че разговорите все още не са започнали.

„Трябва да бъде подходено максимално отговорно и да бъдат избрани хора с най-добрите качества, а има и преференциално гласуване. Знаете, че специално за Демократична България, ние винаги сме разчитали на преференциалния вот и сме искали народните представители да се отчитат за своята дейност и да търсят конкретна подкрепа за свършена работа. Ако в крайна сметка избирателите имат друго виждане спрямо листите, които ще видят, винаги могат да гласуват преференциално, аз ги насърчавам за това, което първо увеличава вота за ДБ и ПП, второ дава възможност да бъдат избрани хора, които да бъдат максимално активни“, коментира той.

„Важно е Румен Радев да се определи за ключовите теми – първо как ще върнем завладяната държава, и вторият много важен въпрос – дали неговата политика ще бъде България да е в центъра на Европейския съюз, нещо, на което ние държим изключително много. Така че – той трябва да се определи, а колкото до Борисов и Пеевски, ние сме казали ясно и категорично че този модел трябва да бъде разграден, не може повече така“, каза Мартин Димитров по отношение на проекта на Румен Радев, и с кого не биха си партнирали след изборите.

