Няма гаранции, че Лукойл ще плати данъците, които дължи. Ако това се случи, тези средства могат да компенсират по-високата цена на горивата. Това каза пред bTV Radio Мартин Владимиров – директор на програмата „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.

„Къде точно Лукойл е заявил, че ще заплати тези средства? Това са политически изказвания на лидерите на партиите и на самия премиер. Това не е заявено от Лукойл. Няма по никакъв начин споразумение, което да обвързва ясно компанията със задълженията за конкретни суми и конкретни периоди. Това са политически изказвания, които не стъпват на конкретни правни договорки. Така че за мен все още няма никаква гаранция, че ще се промени статуквото. Ако все пак тези средства бъдат преведени, най-разумно е те да компенсират много по-високата цена на горивата, отколкото е реалната пазарна. Тя в момента трябва да е между 30 и 40 стотинки по-ниска, отколкото виждаме по бензиностанциите. 70 стотинки не е разликата. Мисля, че това беше разликата миналата година – 2022 година, когато ножицата беше по-широка между цената на руския петрол и на другите сортове Брент“, коментира Мартин Владимиров.

„Решението да се продължи дерогацията още една година не стъпва на обективен анализ на данни и всъщност дава възможност на руската компания да генерира свръхпечалба, която знаете, в края на август ние изчислихме в наш анализ на 3 милиарда долара до момента или около 200 милиона долара на месец, от началото на руската инвазия в Украйна. Анализът показва, че замяната на руския петрол може да се случи много по-бързо – най-много до 3 месеца, и няма реални аргументи, освен политически такива, да се запази дерогацията по-дълго време. Така че малко е изненадващо днес изявлението, че дерогацията все пак ще остане, срещу изплащане на по-голям данък от страна на руската компания. Съжалявам, че така ще се изразя, но къде правителството спа последните 18 месеца, и не изисква, въпреки че има законодателни възможности и инструменти, тази свръхпечалба да бъде изплатена обратно на българските потребители. Има закон от януари тази година, който задължава Лукойл да внася разликата между цената на руския петрол и средната цена на Брент, който се използва като референтна точка в цяла Европа, обратно на българския бюджет. Тези средства следва да компенсират уязвимите потребители на горива, чрез Фонда за сигурност на електроенергийната система, но вече двама министри на икономиката отказват да приложат закона, оправдавайки се с различни бюрократични пречки. Всъщност мисля, че причината е липса на политическа воля. Отговорът ми е – и в момента не виждам реални действия, които да показват, че българската държава е готова да поиска допълнителни данъчни приходи от Лукойл, и да задължи руската компания да е изряден данъкоплатец. Днешните изказвания не идват след разговор с руската компания, това са изказвания на премиера и на лидера на една от политическите партии, които подкрепят кабинета, със заявки, че Лукойл ще бъде накарана да плати тези милиард и половина лева. Съжалявам за скептицизма, но за последните 20 години Лукойл никога не си е плащал данъците, или е криел голяма част от тях под една или друга форма, защо сега ще е различно и защо трябва да даваме кредит на доверие на една компания? Ако аз или вие например решите да не си платите данъците, и те са на такава стойност, каквато Лукойл дължи, наистина ли държавата ще създава специален регулаторен режим за вас, за да може максимално удобно да ви е да си платите задълженията?“, посочи още Мартин Владимиров.

Той обясни също, че прекратяването на дерогацията няма да доведе до голямо поскъпване на горивата: „Нашият анализ от края на август, който беше изготвен и по поръчение на правителството ясно показва, че цената на горивата не би трябвало да скочи с повече от 10%, говоря за цената на горивата преди данъци. Което ще доведе до покачване на крайната цена на горивата от порядъка на 10 стотинки при премахване на дерогацията, но това са всъщност средните стойности и в целия ЕС – говоря преди данъци и няма да има изкривяване в негативна посока извън това ,което се вижда на европейския пазар.“

