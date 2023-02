“Вчера разговарях с братовчедка ми, която живее в Алепо. Окаяно е състоянието там. Няма техника, хората с ръце и лопати се опитват да изровят отломките и да изкарат някой жив от тези руини” Това разказа в ефира на bTV Radio журналистът и преводач Мажд Алгафари.

“Чуват гласове, но няма как да стигнат до тях. Цели семейства са под руините. Причината е, че има ембарго и никой няма право да внася машини, техника, медикаменти. Магазините са празни, нищо няма. Хората живеят по колите си. По- голямата част от сградите са каменни. Алепо беше разрушен от войната в Сирия и хората започнаха да го градят наново. Не казвам, че са си изградили домовете с подръчни материали, но кой с каквото може - с много по- некачествени материали и резултатът е очевиден”, обясни той.

Цялото интервю с Мажд Алгафари пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.