“От нас зависи дали ще влезем в Еврозоната през 2026-та година. Виждате, че при това състояние на бюджета, както към момента се коментира - ние имаме сериозни проблеми с голяма финансова дупка от 18 млрд.лв, която това правителство наследява” Това каза в ефирът на bTV Radio бившият вицепремиер и дипломат Меглена Плугчиева. “Сега е въпросът дали ще бъдат изпълнени всички маастрихтски критерии за 3% дефицит. По отношение на държавен дълг ние сме отличници, за разлика от много други европейски страни, но има явно още други подробности и критерии, които трябва да бъдат изпълнени. Но това не бива опозицията да го използва като инструмент за натиск. Виждате, че много други страни много по-внимателно преценяват предимства и недостатъци. Лошото е, че у нас не се излиза достатъчно ясно да се обясни какви са предимствата, какви евентуално биха били недостатъците или рисковете за България, за гражданите, за обществото”, допълни тя.

Цялото интервю с Меглена Плугчиева пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.