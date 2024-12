„Има няколко класически признака, като първият е, че акцентът е върху набирането на персонал. Това е в много случаи основната дейност на пирамидата, защото тя се крепи единствено от нови пари, които идват и те могат да идват единствено от нови хора, защото хората, които вече са инвестирали, те очакват възвръщаемост, а идеята им не е да инвестират повече пари. Вторият акцент е, че те не продават истински продукт. В момента, в който инвестирате, имате чувството, че е истински продуктът или услугата, но реално не се вижда. В този случай с BETL става въпрос за някакви зарядни станции, имаше рекламни видеа, но аз така и не разбрах къде са били ситуирани тези зарядни станции, кой ги е използвал. Следващото и това е най-атрактивното – че се обещават едни големи възвръщаемости за един много кратък период, с други думи много бързо ще станеш богат, но това не винаги става така и лесните пари и пасивният доход стават изгубени пари и само главоболие за хората, които са участвали. Последният класически признак е, че тези структури по принцип имат много сложна структура на комисионните. Съответно когато влезнеш, ако не си в началото създател или един от първите хора, твоята печалба зависи и от хората под теб, чиято печалба зависи от хората под тях и т.н., когато някой почне да обяснява това в детайли, човек започва да се обърква – аз колко ще спечеля, в този случай са обещавани цифри, които аз не мога да повярвам как някой ще повярва, че толкова бързо може да се направи. В по-модерното време бих казал, че други симптоми могат да бъдат, че има неофициални методи за комуникация. Telegram, такива секретни чатове и ботове – ако правиш нещо легално, нямаш защо да го криеш, не виждам смисъл. И другото е криптовалутите, които се използват, съответно ако се изплащат и трябва да бъдат изплащани дивиденти, печали, защо да не се правят през нормалния канал, през банкови сметки, и защо да не се плаща и данък.“ Това каза в ефира на bTV Radio финансовият експерт Мехмед Дикме за сигналите, които показват, че става дума за финансова пирамида и измама, след като хиляди българи загубиха средства, които вложиха в компанията BETL.

“Нека не го наречем наивност, аз ще го нарека алчност. Наивността би означавала когато някой без да знаеш ти предложи някаква инвестиция, и ти да се довериш на този човек. В този случай повечето хора, които бяха интервюирани си казаха - аз очаквах да си възвърна парите в рамките на 30 дни. За мен това е чиста алчност. Ти знаеш, че тук възвръщаемостта е много голяма, че е някаква схема. Би трябвало да си направиш труда да погледнеш в що за компания инвестираш. Инвестиране е много крайно за такъв тип компании, защото компания ,в която инвестираш и трябва непрекъснато да набираш хора, не съм сигурен как попада в категорията инвестиция. Повече хората са алчни да спечелят много пари и до някъде социалните мрежи подпомагат за това нещо и те да могат да се покажат с най-новата кола, че са постоянно на някакви почивки и в готини ресторанти, въпреки че може би хората не вярват, че те имат тази възможност.”, посочи още Мехмед Дикме.

Какво трябва да знаем, преди да вложим парите си и какво подсказва, че има нещо нередно – чуйте цялото интервю с Мехмед Дикме на следващия звуков файл.