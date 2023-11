Новоизбраният кмет на Благоевград Методи Байкушев от Продължаваме промяната-Демократична България обясни в ефира на bTV Radio как ще работи с фрагментирания общински съвет, в който влизат представители на общо 16 формации, а неговата коалиция ще има трима членове.

„Единственият начин да се работи е чрез откритост и диалогичност, разговори с всички общински съветници, не създаване на кръгове около кмета, кръгове на интереси, изпадане в зависимости. Това е начинът да се работи. Благоевградският общински съвет винаги е бил с подобен състав, доста шарен, но вярвам, че разумът и общият интерес за това нашата общност да се развива в правилна посока ще надделява във важните моменти и аз ще разчитам именно на това да мога да говоря ясно с всички членове на общинския съвет за нашите приоритети и мисля, че с това ще спечеля тяхното доверие, когато е необходимо да има важни гласувания за приоритетите от моята програма.“, посочи Методи Байкушев.

По отношение на резултатите от балотажа, на който той спечели с малко над 800 гласа преднина пред подкрепения от ГЕРБ негов опонент Илко Стоянов, Байкушев заяви: „За мен данните показват, че има достатъчно желание в гражданите на Благоевград за промяна на модела на управление. Резултатите са добри за нас, особено предвид безпрецедентната ситуация, на която станахме свидетели в Благоевград. От страна на общинската администрация имаше огромен натиск върху гражданите, върху членовете на секционните комисии, както и върху свободно мислещите членове на общинската администрация. Така че, смятаме този успех за изключително голям, предвид обстановката в Благоевград.“

Цялото интервю с Методи Байкушев за неговите приоритети като кмет, за жалбите срещу вота за общински съветници и анализа на изборните резултати, можете да чуете на звуковия файл.