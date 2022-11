Само преди броени дни – на 18 ноември – BTV Новините отбелязаха 22-рия си рожден ден. На празника традиционно бяха наградени най-добрите колеги за изминалата година, избрани на вътрешен конкурс. Тази година за първи път за първи път беше отличен най-добрият международен редактор. Наградата получи Цветана Балабанова. Заедно с оператора Александър Осиченко, те бяха единствените български журналисти, които посрещнаха началото на руската инвазия в Украйна в Киев. Александър е избран за най-добър оператор на годината. Пред bTV Radio Цветана Балабанова разказа за предизвикателствата, които са срещнали: "Наистина никога няма да забравя този режим на работа, който беше - работиш, след това спиш в бомбоубежището, ние всички ,които бяхме там спяхме с дрехите, куфарите бяха постоянно събрани, в случай на някакво развитие на ситуацията. Сънят беше на пресекулки, защото в момента, в който ти вибрира телефонът, ти скачаш, защото искаш да разбереш какво се случва. Този момент наистина е незабравим. Другото, което за първи път изпитах е силата на адреналина. Аз отидох със спортна конкузия, болеше ме ръката. През цялото време, докато бях в Киев не усещах никаква болка, което е удивително - как адреналинът може да притъпи всичко друго, за да можеш ти да си концентриран върху оцеляването и работата".

Цветана посочи, че в такива ситуации най-важното е хладнокръвието, да не се поддаваш на паника и на емоции, да можеш да разкажеш всичко, но да останеш с броня ,която да те предпзи, защото не знаеш какво да очакваш в тази ситуация. Тя подчерта също важността на екипната работа с оператора Александър Осиченко.

Като журналист, Цветана Балабанова следи отблизо политическите процеси в Европа, в частност във Франция, отразявала е работата на европейските институции, сагата Брекзит, мигрантската крифа, референдума за независимост на Каталуния, пожара в Нотр Дам в Париж.

Как се преодолява страхът в тежки ситуации и кои са любимите й истории, които е разказвала - цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.