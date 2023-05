Валидиране на вече взето решение – така адвокат Михаил Екимджиев определи в интервю за bTV Radio казаното от Мария Габриел, че основна цел на бъдещия правосъден министър в неин кабинет ще бъде да внесе искане за освобождаване на Иван Гешев като главен прокурор. Според Екимджиев, заместник-главният прокурор Борислав Сарафов може да заеме поста на Гешев. Ето и коментара на адвоката как определя предложението на Мария Габриел:

„Като едно валидиране, политическо узаконяване на задкулисно решение, което очевидно беше взето преди няколко дни, тъй като още когато на 9 май за пръв път Борислав Сарафов, който до момента се държеше като куче-пазач на Гешев, за пръв път му се озъби, и се противопостави на неговите тези относно така наречения атентат, стана безпощадно ясно, че същите тези кукловоди, които преди 3 години монтираха Гешев, абсолютно непригоден между другото за тази позиция, на поста главен прокурор, вече са решили по ред причини, че той е неудобен, че носи повече вреди, отколкото ползи, и са решили на преден план на негово място да бъде монтиран Сарафов. Така че – не само, че Мария Габриел съобщава за решения, които вече са взети, но моето предвиждане е, че след елиминирането на Гешев, тъй като хората във ВСС, никой не се съмнява, че те са зависими и че ще изпълнят партийната воля Гешев да бъде отстрелян, но това е по-лесно. Интересният въпрос е какво възниква след това, до какво се стига. Ще бъде назначен за изпълняващ длъжността главен прокурор неговият заместник Борислав Сарафов, който според мен ще изкара поне следващите 3 и половина – 4 години, колкото остава от мандата на Гешев. Тъй като нов Висш съдебен съвет най-вероятно няма да бъде избран при липсата на сериозно парламентарно мнозинство, каквото се очертава. Това означава, че същият този ВСС ще назначи Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността, а това е една много удобна фигура, защото за разлика от главния прокурор, един временно изпълняващ длъжността главен прокурор може с едно много лесно решение с обикновено мнозинство на ВСС да бъде сменен с някой друг. Тоест имаме една като първа стъпка кратковременна стратегия Сарафов да смени Гешев, и в зависимост от това как се държи Сарафов, до колко отговаря на изискванията на същите кукловоди, доколко е предвидим в действията, той може да бъде държан на къса каишка докато изтече мандата на Гешев и вече след изтичането на мандата след 4 години да се започне вече изборът на нов главен прокурор“.

Цялото интервю на Михаил Екимджиев пред bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.