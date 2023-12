“Тази част от промените в Конституцията, посветени на съдебната власт е мъртвородена” Това каза в ефира на bTV Radio Михаил Екимджиев - адвокат и основател на Асоциацията за европейска интеграция и защита на човешките права. “За пореден път ние сме заблудени, че нещо смислено, нещо хубаво, което ще подобри живота ни и ще възстанови чувството ни за справедливост и което ще ни накара да се чувстваме по-сигурни ще се случи”, допълни той.

Цялото интервю с Михаил Екимджиев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.