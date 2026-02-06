Търговски обект или медицински център няма право да поставя охранителна камера на места, където клиентите или пациентите се налага да бъдат без дрехи. Това обясни в ефира на bTV Radio адвокат Михаил Екимджиев.

„От едната страна са правата на хората – пациенти или клиенти, които отиват там, доверявайки се на персонала, извършващ тези интимни процедури. Когато става въпрос за медицински процедури, има и допълнителен проблем, свързан с лекарската тайна и с още по-чувствителни лични данни – за здравословното състояние и диагнозите“, посочи той.

„От другата страна стоят далеч по-малозначителни интереси – например интересът на лекар или на болница да следят какво се случва с апаратурата или да предотвратят евентуални подкупи. Още повече – никъде пациентите не са информирани, че точно на това място, където сядат на кушетката, за да им бъдат извършени процедурите, има поставени камери. И това не е случайно, защото ако беше така, тези кадри нямаше да изтекат в порносайтове. Това е направено целенасочено, преднамерено и умишлено, затова санкциите в случая трябва да бъдат максимални“, допълни Екимджиев.

Цялото интервю чуйте в прикачения звуков файл.