„Данните за изпълнението на бюджета към месец март, които са официално публикувани от Министерството на финансите, както и предварителната прогноза за месец април, не дават никаква възможност за оптимизъм в рамките на тази бюджетна процедура, тъй като имаме рекорден бюджетен дефицит, имаме ръст на бюджетния дефицит между месец март и месец април, нещо, което служебният министър на финансите каза, че няма да се случи. Напротив, виждаме го от данните, публикувани от собственото му ведомство и това, че в първите месеци на годината генерираме толкова висок дефицит, при положение, че те обикновено в нормалните години са месеци на излишък, месец април физическите лица внасят своите данъци и има свежи приходи в бюджета, аз мисля, че това, което имаме като финансова ситуация на фиска към днешна дата е изключително притеснително за овладяване от страна на редовния кабинет.“ Това коментира пред bTV Radio Михаил Кръстев, икономист и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Той посочи, че не споделя оптимизма на служебния финансов министър, че състоянието на бюджета е адекватно на ситуацията, а по-скоро споделя мнението му от преди месец и половина, че бюджетът е на автопилот.

По повод заявките на Прогресивна България и думите на Гълъб Донев, че дефицитът се дължи "основно на разходите за персонал, за пенсии, социалноосигурителните плащания, капиталовите разходи", и че едно от първите решения на парламента трябва да е нов лимит на дълга, за да се осигурят плащанията за пенсии, заплати и социални разходи, Михаил Кръстев посочи:

„Нормално е новото управление да акцентира върху тези въпроси, защото знаем, че именно неуспехът на бюджет 2025, който завърши при огромно неизпълнение на приходната част и разбира се, голям дефицит, който се оказа по-голям от изчисления от кабинета, последните данни са за 3,5%, тоест ние сме нарушили Закона за публичните финанси, както и маастрихтските критерии, нормално е новата власт да обръща внимание именно на тази част от предизвикателствата, тъй като многохилядни протести в България свалиха предишната власт заради неизпълнение на бюджетните процедури, както в изпълнението на старата, така и в предложението на новата. Оттук нататък новият кабинет трябва да подходи доста разумно, трябва да се вслуша в гласа на хората, които напълниха площадите в края на миналата година, да не повишава данъчната и административна тежест както върху бизнеса, така и върху домакинствата и да подходи разумно, целенасочено и систематично в опита си да ограничи държавните разходи, които през последните 5 години бяха изключително раздути и недалновидни. Това ще стане обаче чрез анализ, чрез ефективни мерки, които да оптимизират процесите в държавната администрация, не да ги стопират и това би могло да се случи отчасти в бюджетната процедура за 2026г., но главно от 2027-ма година натам, тъй като знаем, че при приемането на този бюджет сега, той ще оперира не повече от половин година.“

Целия разговор за бюджета, инфлацията, цените, ефекта от войната в Близкия изток, както и за очакванията от новата власт, можете да чуете на следващия звуков файл.