Идеята за бонус срещу донос няма да има съществен ефект за увеличаване на събираемостта на данъците. Това коментира икономистът Михаил Кръстев, който е член на Съвета по икономически и публични политики по повод предложението на финансовия министър Асен Василев за бонуси срещу информация за укрити данъци или осигуровки.

„Съмнявам се, че би имало някакъв съществен ефект по отношение на събираемостта на данъци и съответно за приходната част на бюджета, което очевидно е целта, заложена от финансовото министерство. Събираемостта в България така или иначе е висока на фона на останалите европейски държави и това се дължи най-вече на опростената данъчна система, на плоския данък, на доскоро единната ставка за косвени данъци, най-вече за ДДС. За съжаление тази единна ставка вече не е толкова единна, което внася малко смут в данъчната система, но не мисля, че събираемостта би могла да бъде повишена с подобни мерки.

Като че ли прехвърляме отговорността от приходната агенция, която има както ресурсите, така и задължението да извършва данъчни проверки и съответно да следи за коректното изплащане на данъци и за високата събираемост в хазната, прехвърляме го върху гражданите, които трябва със свои наблюдения, без тези ресурси, без познания, без дори и подходящата мотивация, тъй като изплащането на бонус срещу подадена информация не би могло да бъде наречено обществено полезна мотивация, прехвърля се отговорността върху гражданите те да се превръщат в някаква форма на частни данъчни детективи и да пускат доноси срещу своите съграждани. Нека се придържаме към установените практики, които са приходните агенции и останалите отговорни такива да вършат своята работа, да следят да няма укриване на данъци и в крайна сметка ако те не могат да се справят, да се направят необходимите законови промени, така че да си вършат работата“, смята Михаил Кръстев.

„Тези екстравагантни идеи са само симптомите на нещо, което тече като процес отзад зад кулисите, а то е, че българският бюджет, особено в приходната част е заплашен от неизпълнение и съответно на разговорен език бихме могли да кажем, че все повече вървим към гърмене на бюджета“, коментира икономистът.

