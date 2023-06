Бившият председател на Народното събрание и бивш вътрешен министър Михаил Миков не предвижда дълъг живот на бъдещия кабинет. Това коментира той в интервю за предаването „Важното, казано на глас“:

„Не особено дълъг, защото очевидно става въпрос за тежки компромиси, за погазване на предизборни обещания, още преди да е започнал да функционира кабинетът. Погазване на обещания ,които до вчера са звучали като водещи политически обещания на водещите политически формации, които формират кабинета - ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, което ще разочарова несъмнено техните избиратели, а знаете, че в България не много хора отиват на избори“.

По отношение на фигурите в кабинета, Миков посочи, че голяма част от тях имат политическа обвързаност: „Не бих казал, че става въпрос за експертни фигури, министър-председателят е от тясното политическо ръководство на Продължаваме промяната, г-жа Габриел е от лидерската група като еврокомисар на ГЕРБ, така че това е само за успокояване на обществените нагласи, иначе всеки от министрите има свой политически бекграунд, голяма част от тях са били зам.-министри, включително в служебни кабинети, но са били свързани с някакви политически формации и с някакви политически движения в обществото.“

На въпрос ПП ли ще носи отговорността за кабинета, Миков отговори: „ГЕРБ стои на една ръка разстояние от отговорността, защото очевидно си дават сметка за предстоящите отговорности и тежести, които стоят пред правителството и пред страната. Както във вътрешнополитически план по отношение на финансите на държавата, на бюджета, на дефицита, така и по отношение на вътрешнополитическите въпроси, свързани с едно по-сериозно ангажиране на България в събитията на изток от нас – войната в Украйна“.

„Конституционната реформа е въпрос, който се поставя, за да легитимира, да даде основание за доближаване и на ДПС до властта, което е очевидно. Не мога да коментирам конституционна реформа, преди да видя какво конкретно се предлага. Нищо конкретно не се предлага засега, още повече, че имаме горчивия опит от същите хора – имам предвид Христо Иванов, Борисов, ГЕРБ, които правиха веднъж конституционна реформа напук и резултатът от нея е днешното състояние на съдебната система, кризата в съдебната система. Тогава промените, разделянето на ВСС на отделни камари доведоха до днешното състояние, виждате какво е качеството и колко силно е политизиран ВСС. Тоест приказките за независима съдебна власт не намират потвърждение в това, което се е случило през тези години след онези промени от 2016-17 година.“, каза още бившият председател на парламента и бивш лидер на БСП.

Цялото интервю на Михаил Миков за bTV Radio пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.