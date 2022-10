“На тези избори се затвърди една тенденция, свързана с времето, през което Корнелия Нинова ръководи БСП. На 4 поредни избори БСП намаляваше избирателите си с около 400-450 души на ден” Това каза в ефира на bTV Radio бившият председател на партията Михаил Миков. “Това е твърде много, за да може дори такава партия да издържи. И ето сега резултатите са на лице. Не се провежда лява политика, БСП отдавна изгуби левия си облик. Обещаваха се неща, които не се случват”, допълни той.

“Още през месец януари напуснах партията и един от основните ми мотиви беше съдружието на БСП с две откровено десни партии и влизането в такъв тип коалиция. А сега БСП бере резултатите от участието в тази дясна коалиция”, коментира Миков.

Попитан дали на хоризонта се задава нов ляв проект, Миков отговори: “Днес лява България не е представена. Затова е необходимо да се роди такава партия. Много разговори се водят, много хора сигурно ще се опитат на употребят един такъв проект. Но ако той ще бъде политически проект за задоволяване на нечий амбиции, не е необходим. Ако той ще бъде истинска лява структура, която да постави реалните проблеми на хората и да потърси тяхното решаване по парламентарен път, то той ще получи и голяма подкрепа”, каза още Миков.

Цялото интервю пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.