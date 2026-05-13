„До момента информацията относно лечението на пациентите с онкологични заболявания и фазата, в която се намира тяхното състояние, беше много разпокъсана. Това не позволяваше нито навременна диагностика, нито адекватно проследяване кога пациентът отново влиза в състояние на боледуване и кога приключва ремисията.“ Това каза в ефира на bTV Radio бившият служебен здравен министър доц. Михаил Околийски.

„Това е и голямата разлика между България и държави като Италия, където има много добра система за проследяване на състоянието на пациентите. Поради липсата на такъв раков регистър досега това беше изключително трудно“, обясни той.

По думите му, с въвеждането на новия регистър всяко лечебно заведение ще подава информация в реално време.

„Така пациентите ще могат да бъдат проследявани много по-ефективно. Лекарите им ще наблюдават състоянието им и ще могат своевременно да взимат решения за лечението. Това ще помогне за удължаване на живота и подобряване качеството на грижата“, подчерта Околийски.

Той коментира и необходимостта от по-сериозна реформа в болничната система.

„Новият кабинет, който има четиригодишен мандат, трябва да направи анализ кои лечебни заведения предлагат онкологични услуги, дали го правят ефективно и дали качеството е достатъчно добро. Има твърдения от специалисти, че не навсякъде лечението се прилага оптимално. Така се подвеждат надеждите на пациентите и в същото време се харчат огромни средства от държавния бюджет и НЗОК за неефективно лечение“, заяви той.

Според него това е част от по-голямата необходима реформа в здравеопазването.

„В България има твърде много болници – над 340, а използваемостта на леглата е под 47%. Това показва нуждата от сериозно преосмисляне на системата“, допълни доц. Михаил Околийски.