Финансистът и бивш депутат от ИТН Мика Зайкова коментира в предаването „Важното, казано на глас“ избора на Асен Василев за финансов министър и очакванията по отношение на бюджета.

„Асен Василев не е бюджетар. Той е финансист, но не е бюджетар и обещанието му за 2 седмици да направи бюджет и да намали бюджетния дефицит на 3 процента, тоест над 2 пъти и нещо е според мен е нещо, което трудно би могло да бъде осъществено. Дали ще го направи на 3 % - той ще го направи, но от това ще пострада доста икономиката на България, а по-важното е, ако си спомняте причината г-жа Велкова да откаже да прави бюджет за 2023 година беше, че служебното правителство не може да прави политики - и това е така. И моят въпрос е как тогава Асен Василев ще направи бюджет за 2-3 или няколко седмици, след като правителството няма управленска програма? А ако няма управленска програма, където трябва да бъдат разписани политиките, които да влязат в основата на бюджета, бюджетът не е прости сметки, приходи и разходи, бюджетът е политика и тази политика, и тази политика във всяко едно министерство трябва да бъде избистрена.“, заяви Мика Зайкова.

За назначението на Румен Спецов начело на НАП, Зайкова посочи:

„Г-н Спецов си беше любимец на Асен Василев и ако си спомняте в правителството на Кирил Петков той беше назначен за шеф на НАП. Така че това не ме учудва, той е предпочитан, а що се касае до предишния директор, да, наистина има понижаване на събираемостта на ДДС, мисля, че е някъде 143 милиона по-малко от миналата година за четиримесечния период, но при положение, че все пак има ръст на БВП. Но това е официалният претекст. Според мен истинският претекст е, че те са свикнали да работят заедно, има му доверие и затова е назначен отново.“

Цялото интервю с Мика Зайкова за бюджета, новия кабинет и защо се радва, че сега не е депутат в парламента, можете да чуете на звуковия файл.