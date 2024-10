“Бюджет 2025, както и Бюджет 2024 имат няколко сериозни проблема, които са сериозни подводни камъни” Това каза в ефира на bTV Radio финансовият експерт Мика Зайкова. “Има тотален срив на преките чуждестранни инвестиции. Инвестициите са основата за създаване на продукти, стоки и услуги с висока добавена стойност, които да носят приходи в бюджета. Липсата на реформи и липсата на закони, които да подкрепят и да обосновават тези реформи, така че да можем да ползваме или европейските програми и парите от Плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като няма да можем да създадем условия за ръст на приходи от стоки и услуги, тогава Бюджет 2025 ще разчита преди всичко на ръст на потреблението”, каза още тя.

Цялото интервю с Мика Зайкова може да чуете в прикачения звуков файл.