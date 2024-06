„Наистина съм доста притеснена, за да не кажа по-силна дума. Защо – първо, политиците показаха от изказванията досега при президента нещо много неприятно – те не зачитат вота на една трета от хората, които имат право да гласуват. Тоест тези, които си направиха труда да отидат да гласуват, и казаха кой е първи, втори, трети и т.н. Те говорят за всичко друго, но всеки се стреми към власт. Второто нещо, което ми направи силно впечатление и което ме натъжава, разбира се, това е, че нашите политици, поне по-голямата част от тях, не разбраха и не разтълкуваха юмрука в лицето, който народа им нанесе с отказа да гласува, защото не може да види в тях изпълнител на това, което го интересува. И ако проследите изказванията на политиците, на отделните политически сили, ще видите, че не знам дали е искрено или лицемерно, че само Йордан Цонев каза и се спря на това какво трябва да се направи – кои са най-притеснителните неща, които трябва на първо време да се свършат без клишета и без лозунги. Нито Възраждане, нито БСП – БСП е заключено в своята си капсула, сега се занимават със своите си проблеми, но нямат никакво отношение в изказванията си кое трябва да се направи за този народ, защо хората не искат да гласуват за нито един от политиците. Всички без ИТН, не че съм от ИТН, но всички не повишиха броя на избирателите си. Защото макар че ГЕРБ е победител, той загуби гласове. Да не говорим за ПП. Тези хора не пожелаха да разберат какво им се случи. Случи им се това, че хората им казаха – не ставате за управление. Просто не ставате. Не, че са изневерили само на своите обещания, повечето от тях изневеряват на обещанията си, но не разбраха какво им се случи. И продължават с езика на омразата. Докато политиците си говорят с езика на омразата, проблемите в България няма да могат да се решат. Въпреки всичко аз съм сигурна, че нашият мъдър народ ще намери път към истината. Да, изборите са вариант, но в момента не са най-истинският вариант. И моят призив към всички политици е да спрат да казват с кой няма да се коалират, да спрат да говорят за колективната безотговорност, защото извинявайте, но чисто експертен кабинет, такъв, какъвто непрекъснато се говори от по-малките партии, такова животно няма. Всеки кабинет изпълнява определена програма. Дали тя е на една партия или на коалиционно споразумение е отделен въпрос. Да погледнат какво вършат техните колеги на запад. Да, събират се крайно десни с крайно леви, но имат коалиционно споразумение, имат нещо разписано. И казват – правим 1,2,3, отдолу се подписваме и ние, които сме политици, носим политическата отговорност за неговото изпълнение. Ето защо – нека да седнат и наистина да помислят, не кой кого мрази, и кой кого не харесва, а какво е необходимо за България.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Мика Зайкова, икономист и депутат от Има такъв народ в 45-тото и 46-тото Народно събрание.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.