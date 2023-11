„По отношение на ДДС имам особено мнение. ДДС трябва да остане на единна ставка. Шикалкавенето на Асен Василев да угоди на едни или на други, не носи добри резултати, защото достатъчно е да погледнем събираемостта на ДДС сега, в 2023г., а то е основният данък, от който идват приходите в бюджета. И се вижда, че точно там е най-големият провал на правителството – то не може да събере ДДС, такова, каквото е планирало – 1,7 милиарда повече, а не може да събере ДДС, което е събирало миналата година. И затова в момента имаме дупка в бюджета от порядъка на 1 милиард и 400 милиона лева.“ Това коментира в ефира на bTV Radio икономистът Мика Зайкова.

Цялото интервю за данъчните промени, плановете на кабинета за бюджет 2024 и липсата на коледни надбавки за пенсионерите, можете да чуете на звуковия файл: