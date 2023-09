“Продължителността на работната седмица в Германия е 34.6 часа, а в България е 39.2 часа. Ние работим повече, но за по-малко пари” Това каза в ефира на bTV Radio социологът от “Алфа Рисърч” Павел Вълчев. “Ако вземем само 20 стоки от малката потребителска кошница, с минималната работна заплата в България може те да се купят 7 пъти, а в Испания 23 пъти. Ние сме на дъното на всичките класации. Нашите доходи са мизерни. Независимо, че се твърди, че много бързо се вдигат”, допълни той.

