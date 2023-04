“Никога, дори в най-тежките години, българските пенсионери не са били игнорирани по време на Великденските празници. Може да е било с малко, но са били подпомогнати” Това каза в ефира на bTV Radio финансистът Мика Зайкова, която беше кандидат за депутат от ИТН. “85% от пенсионерите наистина се нуждаят от подпомагане, не забравяйте, че около 50% от тях получават пенсии, близки до минималната пенсия. Първото, което трябва да направят депутатите е бюджет. Второто е да обезпечат такива условия, че поне това, което идва от Европа по европрограмите и Плана за възстановяване да се изразходва ефективно. Тогава и България ще бъде в по-добра ситуация. Преодоляването на инфлацията вече не може да стане само с вдигане на основния лихвен процент, трябва работа в посока инвестиции”, допълни тя.

“Трябва да има редовно правителство. Много трагично е, че червените линии остават, защото реално погледнато голяма част от партиите имат идентични стремежи”, каза още Мика Зайкова.

Цялото интервю пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас” може да чуете в прикачения звуков файл.