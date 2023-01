“Решението на депутатите за ваучери за гориво е пълна бъркотия. Те побързаха да кажат, че всички, които имат доход под 3400 лева ще получат ваучери за 1000 лева” Това мнение изрази в ефира на bTV Radio финансовият експерт Мика Зайкова. “Какво означава това за семействата с повече от една кола? На една кола ли е, на едно домакинство ли, това общият доход ли е? И как хората, които са наистина бедни и нямат коли ще получат ваучери, които да ги използват за транспорт? Това е гласувано набързо, без никаква мисъл и без никакъв механизъм. Тук има много широко поле за корупционни практики. Никой няма да изследва дали хората нямат друг доход, освен този от работната заплата. Има хора с апартаменти, земи, от които получават допълнителен доход”, каза още тя.

Цялото интервю с Мика Зайкова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.