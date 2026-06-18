„Ако трябва да бъдем честни, трябва да започнем от върха надолу. Тоест нужни ли са ни 18 министерства? Вярно е, че Румен Радев съкрати едно, но дали са ни нужни толкова много министерства с толкова много чиновници, като имате предвид, че там работят главно хора с по едно-две висши образования, тоест те получават високи заплати. Второ – нужни ли са ни толкова много агенции? Трябва да се направи анализ кои могат да се обединят и кои изобщо да прекратят своята дейност. Трето – нужни ли са ни 26 области, областни управители и хиляди кметове и кметски наместници в селищата, в които няма дори един човек да живее. Имаме да работим много и да работим от горе надолу и чак тогава да погледнем към парите на момчетата, които ни пазят от бандитите – тоест полицията, и към хората, които имат повече от един или два апартамента. Повечето апартаменти са в хората, които получават високи доходи.“ Това коментира Мика Зайкова, икономист, синдикалист и бивш народен представител, по повод реформите и съкращаването на разходи в бюджета.

По отношение на идеята, която лансира премиерът Румен Радев - собствениците на повече от едно жилище да бъдат облагани с по-висок данък, Зайкова посочи:

„Това е последното, което би трябвало да влезе в данъчната реформа. Има по-важни неща, които трябва да се случат. Не знам как ще определят за първо, за второ, за трето жилище и как ще се разберат между общините. Ние искаме да съкратим бюджетните разходи, защото България не за първи път влиза в процедура по прекомерен дефицит. Това се случи и през 2008-ма година, но условията са различни. Докато през 2008-ма и 2009-та година имаме рязко спадане на приходите, сега не е така. Сега приходната част расте, но разходната расте главоломно.“

„Хазната не е съвсем празна, има пари, малко са, но има пари. Аз си мисля, че дойде време бедните да носят на гърба богатите, защото нашите бизнесмени и шефове, големите заплати и в тези структури ги вземат партийно назначените хора. Всеки, който идва си назначава свои хора“, каза още Мика Зайкова.

Целия разговор за бюджета, трябва ли държавните служители сами да плащат осигуровките си и за реформите, които трябва да направи властта, можете да чуете на следващия звуков файл.