„Колкото и странно да звучи, България без да лобира и без да има ясна позиция какъв ресор би отговарял на нейните национални интереси, това, което направиха повечето европейски страни, всъщност успя да удари джакпота с този ресор и ще обясня защо. Ресорът, който трябва да получи г-жа Захариева е в центъра на бъдещата стратегия за развитие на икономиката на ЕС, базирайки се и на доклада на Марио Драги, който очертава огромна пропаст между развитието на ЕС в сферата на високите технологии, изкуствения интелект и стартъпите, между ЕС, Съединените щати и Китай. Ще дам няколко цифри. За последните 5 години САЩ са инвестирали над 330 милиарда евро в иновации, нови технологии и ИИ, като за това са създали над 5500 нови компании. Китай са на второ място с 130 милиарда и регистрирани 1300 стартъп компании. ЕС за последните 5 години изостава катастрофално от това развитие.“ Това каза в ефира на bTV Radio Милен Керемедчиев – бивш заместник-министър на външните работи.

За разпределението на ресорите и дали един стар скандал с паспорти, който беше припомнен тези дни, може да се окаже пречка Екатерина Захариева за бъде избрана за еврокомисар – цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.