„Търговският баланс между Съединените щати и България е в полза на България, и то 3 към 1. България изнася за близо 1 милиард долара продукция към Съединените щати, а внася някъде за около 400 милиона, така че износът на България към Съединените щати представлява една 2%от целия износ на България, така че директно не можем да говорим, че това ще промени много палитрата на износа от България към Съединените щати, но аз съм съгласен, че индиректно българската икономика може да бъде засегната, защото голяма част от българското производство, примерно в автомобилостроенето, е пряко свързано с европейското и български компании са доставчици за части и компоненти на автомобилната индустрия, и то най-вече на Германия, която се очаква да пострада най-силно от наложените мита. Така че, в момента, в който европейският износ започва да страда, българският също ще пострада, защото България изнася 50% от своята продукция за страните-членки на ЕС. Така че косвено, спадът на износа от Европа ще повлияе и на българското производство.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи, по повод увеличаването на митата за редица държави, което Тръмп отложи с 90 дни.

„Европа ще бъде една от най-потърпевшите партньори на съединените щати, защото износът на Европа към съединените щати е непропорционален, тоест Европа наистина изнася с 250 милиарда евро повече, отколкото внася от Съединените щати. Само автомобилостроенето годишно изнася за 35 милиарда евро и там водещо, разбира се, е немското автомобилостроене. Така че, видимо е, че Европа в момента в този труден икономически свят и реалност се изправя пред сериозно предизвикателство бързо да търси нови търговски партньори. Това правят и други страни, които също са много тежко ударени от тези мита – Канада също много бързо търси партньорство с ЕС, имаше посещение на г-жа Фон дер Лайен в Индия и разговори за подписване на всеобхватно търговско споразумение, Великобритания също търси много по-близки отношения с ЕС. Тук е много интересен казусът с Китай, който в момента виждаме, че е основният потърпевш, а и основната сила, която отговаря с реципрочност на митата, наложени от Тръмп, защото ако тази война на нарастващи мита между двете най-големи икономики продължи, то китайските стоки, китайското производство не може да спре. Китай ще търси нови пазари за реализация на своите стоки и европейският пазар е много атрактивен за това. Така че е много вероятно Европа, заплашена от вероятността да бъде залята от евтини китайски стоки в цялата гама на това производство, също да се принуди да влезе в тази война на митата. Тя вече го направи, като вдигна митата на вноса на китайски автомобили на 34%. Така че, много е възможно Тръмп да започна, но Европа да продължи и да разшири войната на митата и тя да стане глобална световна такава.“ ,коментира още Милен Керемедчиев.

Цялото интервю за митата и за новата серия коментари, свързани с войната в Украйна, можете да чуете на звуковия файл.