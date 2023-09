„Много бих се учудил, ако България и Румъния влязат в Шенгенското пространство като пълноправни членове до края на годината. Не смятам, че към момента има начини да се превъзмогне ветото на Австрия. Виждате колко са целеустремени в това да продължават да отстояват своята позиция. Аз смятам, че ако и в следващите месеци ние получим категоричен отказ от Австрия, трябва рязко да променим нашата стратегия и да се върнем към една първоначална идея и предложение, което имаше България за двустепенно влизане в Шенгенското пространство – първо с нашите летища и пристанища, където до момента няма нито една критика от страните-партньори в Шенген относно сигурността и защитеността на нашите летища и пристанища, няма мигрантски потоци и натиск върху нашите въздушни и морски граници. Така че, ако съпротивата продължава да е рязка, трябва да преглътнем и да направим все пак крачка назад, но да направим и две напред – както се казва в тангото, за да можем все пак да се поздравим с частично влизане в Шенгенското пространство до края на годината. Смятам, че това е по-реалистично, защото пълноправното ни членство – тоест и със сухопътните ни граници явно предизвиква напрежение най-вече в Австрия, и докато не разбием този гордиев възел, тоест да имаме дата за следващата година при покриване на допълнителни критерии и със сухопътните граници да влезем, за момента да се концентрираме там, където нямаме никакви критики – това са нашите въздушни и морски граници.“ Това коментира пред bTV Radio бившият заместник-министър на икономиката и външните работи Милен Керемедчиев.

Цялото интервю за Шенген, допълнителната военна помощ за Украйна и напрежението между партньорите във властта, можете да чуете на звуковия файл.