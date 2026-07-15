„Трябва внимателно да наблюдаваме процесите и да не се подвеждаме по определени изказвания, които са по-скоро за вътрешна употреба или чисто популистки, а да гледаме реалността и действията на България. Аз определено смятам, че действията на България не я отдалечават от европейските партньори и няма рязка промяна в нашия курс. Това беше споделено и от министъра на отбраната и от самия премиер Радев в многобройни изказвания.“ Това коментира пред bTV Radio бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев, по повод резервите на България по 21-я пакет санкции срещу Русия и уваженото искане от списъка да бъдат извадени руският патриарх Кирил, собственикът на „Лукойл“ Вагит Алекперов и председателя на обединението, което снабдява мотрисите на софийското метро с резервни части – Махмудов.

По повод коментарите на опозицията за отказа на страната ни да участва в консултациите в Париж на неформалната „Коалиция на желаещите“, Керемедчиев не смята, че България може да изпадне в изолация.

„Не смятам, че това може да се случи, защото ние видяхме още един опит за създаване на този така наречен Съвет за мир под егидата на президента Тръмп и Съединените щати, в който България се включи, подписа това споразумение за своето участие там, и след това тихомълком тя го прекрати, поради даже и решение на Народното събрание да не се участва в този съвет. При положение, че българското правителство вече е изразило своето становище, че ще продължи помощта за Украйна, когато България има такава финансова възможност и подчертано беше, че България в момента поради процедурата по свръхдефицит, мониторинга, който имаме върху нашите финанси, в момента нямаме такава възможност. Поне е логично да се запитаме какво ще правим в тази Коалиция на желаещите, като нито ще предоставяме финансова подкрепа, нито нещо друго се иска от нас. По-скоро разбира се за пореден път премиерът Радев има изказ за българската аудитория, който води до определени нагласи и изводи, а реалността е съвсем различна. България в момента няма финансовата възможност да участва в нито едно от такива сдружения, които се оформят – нито в Съвета за мир на Тръмп, нито в Коалиция на желаещите. Отварям още една скоба – видяхте, че от създателите на тази коалиция няма нито една източноевропейска държава, което също предизвиква определени въпроси.“, посочи Керемедчиев.

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