"Премиерът Главчев поема позиция, за която абсолютно не е готов, но от друга страна няма и екип, който да му помогне в тази много специфична дейност." Това коментира в ефира на bTV Radio бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев. Днес президентът издаде указа, с който служебният премиер поема и поста външен министър.

Димитър Главчев няма необходимия опит, допълни Керемедчиев.

"И много е вероятно г-н Главчев да стане вторият най-некадърен министър на външните работи в съвременната история на България след г-жа Генчовска, защото за пореден път аз се изумявам от пренебрежението, което управляващи и политически фигури проявяват към дейността на Министерството на външните работи и дипломацията ни. За пореден път тя се принизява наистина до дребни партийни игри и абсолютно неразбиране на дейността и сложността на МВнР в едни много турболентни времена. Мога да изброя отпуснатата дългоочаквана помощ от САЩ към Украйна, нещо, което беше очаквано от всички страни-членки на НАТО, а България играе основна роля във военното подпомагане на Украйна и войната, която води с Русия. Ние като страна-член трябва да имаме активна и сериозна политика от гледна точка на координация на тази помощ, която при всички положения ще се осъществи и с нашето съдействие и участие. Като втори аспект трябва да отбележа и продължаването на преговорите за пълноправно членство в Шенген, вече доказахме, че можем да се справим с охраната на външните граници на нашите летища, и менажирането на пътническите потоци, трябва да продължат преговорите на ниво министри на външните работи от гледна точка на възможностите за влизане в сухопътния Шенген в началото на следващата година, да не говорим за основната роля, която трябва да извършва служебният министър на външните работи за организирането на изборите зад граница. Много сериозна трябва да е тази подготовка и аз не виждам всъщност не само министъра, но и екипът, който до момента е подбран да има елементарен опит в провеждането на избори зад граница", каза още бившият зам.-министър на външните работи.

Цялото интервю с Милен Керемедчиев можете да чуете на звуковия файл.