„Новината от Мюнхенската конференция е изключително сериозната промяна в поведението на Съединените щати спрямо техните европейски партньори.“ Това каза в ефира на bTV Radio бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

„Само преди година си спомняте изключително агресивната реч на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който започна с изречението: „Вече има нов шериф в света и той се нарича Тръмп, и всички трябва да се съобразявате с него.“ Спомняте си и острата му риторика спрямо политиките на Европейския съюз, както и критиките към конкретни държави по отношение на справянето с мигрантските потоци и сигурността. Между другото, тази стратегия беше залегнала и в концепцията на Съединените щати относно отношенията им с Европейския съюз и страните от Европа. Това го наблюдавахме в продължение на цяла година.

В допълнение видяхме и голям брой американски конгресмени и сенатори – както републиканци, така и демократи – които отправиха сериозни и важни послания и многократно се опитаха да успокоят напрежението между Съединените щати и Европа. Така че това беше поставяне на кадифена ръкавица върху железния юмрук, който беше показан преди една година“, допълни той.