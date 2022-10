“Кремъл намесва България, защото вижда, че тази медийна и пропагандна атака в крайна сметка има своите семена в доста разораната почва на политическия живот в страната ни” Това каза в ефира на bTV Radio бившият заместник- външен министър Милен Керемедчиев. “Виждате, че наистина това доведе до политическа буря, в това число и в двете крайности. Това е абсолютно целенасочено. Първо, много бързо излезе тази информация от руското разузнаване. Второ, доказателствата, които са представени са нищожни. Според мен, това беше абсолютно целенасочено, за да доведе до допълнително напрежение в предстоящото представяне на правителство в България”, допълни той.

Цялото интервю пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.