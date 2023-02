Инцидентът със загиналите мигранти показва, че страната ни не се справя с ограничаване на бежанския поток. Това коментира пред bTV Radio бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

„Мога да ви върна още малко назад – през 2015-та година, ако си спомняте, тогава в камион, управляван от двама български граждани бяха открити загинали 71 мигранти, така че – вижда се, че 7 години след това няма почти никаква промяна в трафика на хора и в тези канали, които явно работят много добре. Това означава, че България не само за тези 7 години, но и за последните 17 показва на своите европейски партньори, и това всъщност е основната критика към страната ни, че ние не успяваме да се справим с мигрантската вълна най-вече заради неспособността да борим корупцията и да налагаме върховенството на закона, най-вече в граничния контрол. Тези критики получавахме и от Нидерландия, и от Австрия последно за влизане на България и Румъния в Шенген. И всъщност този инцидент е поредното доказателство, че България не прави никакви стъпки за справяне не само с ограничаване на бежанския поток, но и за контрол на контролните органи, които би трябвало да спират тези мигранти“, посочи Милен Керемендиев.

Според него днешният инцидент прави още по-далечна перспективата на страната ни за членство в Шенген.

„Това е поредната капка, която прелива чашата. В продължение на години Нидерландия, другите държави, Франция, Германия казваха, че може би физически България има готовност да опазва своите граници, но борбата с корупцията е основната опасност за това да бъдат допускани нелегални мигранти, които могат да застрашат сигурността на целия ЕС. Тук виждаме, че тази липса на борба с корупцията води до смъртни случаи, независимо дали това е на полицейски служители или на самите мигранти. Явно самите трафиканти показват, че се чувстват над закона, безнаказани, защото аз не виждам някакви крайни мерки да бъдат взети тези мигрантски канали да бъдат пресечени и виновните да бъдат вкарани в затвора. Допълнително, ако си спомняте, 32-ма полицаи бяха разследвани – това обяви министърът на вътрешните работи, за съпричастност към трафика на хора. Аз не съм чул за тези месеци един случай, който да бъде установен като нарушение и да бъдат повдигнати обвинения към съпричастните“, каза още Милен Керемедчиев.

Цялото интервю за bTV Radio пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.