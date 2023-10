“Хамас” показа на останалите арабски страни, че Израел може да бъде изненадан и проникнато в територията му, може да бъде наранен и да прокърви. Това каза в ефира на bTV Radio бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев. “Така, че този мит за израелската неуязвимост, за неговите могъщи тайни служби и непобедима армия сериозно беше разклатен с това нападение. Тази всеобща еуфория в мюсюлманския свят и по-радикалните членове дава основание за притеснение, че е възможно активиране на клетки и единични нападения, които да бъдат в знак на съпричастност със случващото се в палестинските територии. Много е възможно и други радикално настроени ислямисти и в Европа, и на други места по света или да се организират в групи, или да извършват индивидуални нападения. Това е много опасен прецедент, тъй като той няма как да бъде проследен от службите, защото много трудно може един саморадикализирал се човек да бъде предварително следен и проверяван от полицията”, допълни той.

Цялото интервю с Милен Керемедчиев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.