“Много е малка вероятността да не бъдем частично приети в Шенген, защото Нидерландия и Австрия имаха много целенасочена политика относно разширяването на Шенгенското пространство с Германия и Румъния и тя не е от няколко месеца, а е от няколко години” Това каза в ефира на bTV Radio бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев. “Що се касае до вероятността за невлизане на България и Румъния частично в Шенген, според мен той е минимален и вероятността да влезем реално от месец март по въздух и продължим преговорите за влизане по суша поне още една година за мен са реалистични”, допълни той.

