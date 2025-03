„Първо и най-важно е България да изгради своя отбранителен капацитет. Виждаме, че търговете за бронираната техника на пехотата се бавят, подготовката на нашите пилоти, които да управляват F-16, които ще дойдат до края на годината – 8 броя самолети, ние нямаме подготвени екипажи, нямаме подготвена база, която да ги приеме. Тоест в момента има спешна необходимост от бързи инвестиции във вдигане на бойния капацитет и възможността за координация с останалите държави, отколкото за създаване на още администрация, която да мисли как да вкара нови технологии в отбраната. За мен това е по-скоро последваща стъпка, която наистина е изключително важна и тя е необходима не само за България, но и за всички европейски страни, но отново казвам – това е втората крачка. Първата крачка е България да започне рязка промяна на своите отбранителни способности и преминаването наистина към по-модерни технологии, които за последните години, откакто ние сме страна член на НАТО, липсват. Ние продължаваме да използваме остаряло руско въоръжение, което няма как да бъде съвместимо с високите технологии, които налагат модерните начини на водене на бой.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи, за създаването на нов Център за иновации в отбраната.

