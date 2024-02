Предстои важна година за страната с тежки дипломатически битки, и не могат да се слагат лаици на поста външен министър. Това коментира в ефира на bTV Radio бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев по повод напрежението във властта кой ще ръководи външното министерство след ротацията. За един от аргументите на ПП да настояват за поста, защото искат техният глас да се чува в чужбина, Керемедчиев заяви:

„ Абсолютно неприемливо е това изказване, защото по никакъв начин не трябва да има партийни пристрастия при изразяване на позицията на страната ни, даже точно обратното – трябва да има по-голям консенсус от парламентарно представените партии, относно външнополитическите приоритети на страната ни, така че много тесногръдо е това искане партията да получи легитимация зад граница. Тя може да го направи по партийни форуми, в различни формати, които има, но това не трябва да бъде политика на страната. Предстоят много тежки времена, с много сериозни преговори, след европейските избори се очаква да има сериозни начинания за промени в начина, по който се вземат решенията в Европейския съвет, така че България трябва много добре да се подготви за много тежки дипломатически битки, и не може да се слагат лаици на тази позиция.“

„Ролята на МВнР тази година ще бъде изключително силна и важна, защото има много тежки преговори, които трябва да бъдат продължени и то на много силно ниво, с много сериозно лобиране относно покриването на критериите и вдигането на ветото на Австрия за влизане и със сухопътните граници в Шенгенското пространство. Предстои ни влизане в еврозоната, където освен Министерството на финансите, и Министерството на външните работи има много важна роля, идват европейски избори, нови правителства, с които трябва да се водят преговори, избори в Съединените щати, тоест от външнополитическа гледна точка, България трябва да бъде представена на възможно най-силно и добре подготвено ниво, тъй като предстоят големи промени и в Европейския съюз, и в Съединените щати и ние трябва да отстояваме нашите позиции по възможно най-добрият начин. Затова смятам, че Външно министерство тази година ще има една от ключовите роли в това България да продължи да отстоява своите интереси и национални приоритети.“, каза още Милен Керемедчиев.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.