Милен Керемедчиев - бившият заместник-министър на икономиката по времето на НДСВ и бивш кандидат-депутат от „Има такъв народ“ на предишния вот, не смята отново да участва в парламентарните избори. В интервю за bTV Radio той обясни защо се дистанцира от политиката.

„Честно казано, и аз изпих горчивата чаша, както много мои колеги, които са и добри анализатори, и добри икономисти и може би разбират и от външнополитически отношения, които малко или много бяха използвани от партиите – техните добри имена и реномета и след това бяха най-безцеремонно изоставени, когато започнаха да се изграждат някакви структури. Затова смятам, че е по-добре хора като мен да могат свободно да правят своите анализи и да изразяват своето мнение, без да бъдат ограничени в партийни окови. Мисля, че съм приключил с опитите за политическо развитие и мисля да се концентрирам върху това, което правя в ежедневната си работа.“

По отношение на шансовете на ИТН и НДСВ за влизане в парламента, Керемедчиев заяви: „Досега не съм видял в нашата история политическа партия, която е излязла или изпаднала от Народното събрание да се върне обратно. И не смятам, че в момента има партия с такъв потенциал. Не само „Има такъв народ“. Смятам, че и НДСВ, и това сдружение, което се направи на левицата, също не смятам, че имат шансове за връщане обратно в политиката“, коментира Милен Керемедчиев.

