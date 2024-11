„За да се сформира правителство, ще трябват усилията не само на ГЕРБ и ПП-ДБ, а и на още поне 2 формации, доколкото Борисов протяга ръка и към ИТН, и към БСП. Видимо е, че Борисов като министър-председател е неприемлив не само за ПП-ДБ, но и за останалите 2 формации. Това означава, че даже и да се постигне някакъв консенсус с една от партиите, останалите, които биха сформирали мнозинство няма да се съгласят. Което означава, че в момента се отдалечаваме с бързи крачки от съставянето на правителство и по-скоро влизаме в поредния политически хаос, който между другото има много сериозни външнополитически последици.“ Това коментира бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на bTV Radio на въпрос за продължаващото поставяне на условия между ГЕРБ и ПП-ДБ и дали изглежда, че те не искат да се стигне до съставяне на кабинет.

По отношение на окончателното решение, което предстои да бъде взето на 12 декември за влизането на България в Шенген и по суша от 1 януари 2025-та година, и дали нещо може да попречи, Керемедчиев коментира: „Може все пак да има спънка в последния момент. Едната от тях е, ако Австрия в последния момент постави все пак някакви допълнителни условия, което не вярвам да се случи, по-скоро не очаквам неприятни изненади. Парламентът в Нидерландия реши да прегласува своето решение да допусне България и Румъния в Шенген. Както знаете, Нидерландия беше против влизането на България в Шенгенското пространство. Беше склонна да допусне Румъния, докато Австрия блокираше и двете страни. Така че има теоретична опасност прегласуването на Нидерландия да блокира влизането на България в Шенгенското пространство и по своите сухопътни граници. Аз смятам тази вероятност за много малка, защото ако Австрия препотвърди това взето веднъж решение в петък за това да се съгласи да вдигне ветото за включване на България и Румъния в сухопътния Шенген, Нидерландия би останала сама срещу всички страни членки и аз не смятам, че тя би го направила. Но като говорим за опасности, има процент вероятност и това да е спънка в нашето пълноправно членство.“

На въпрос какво надделя точно сега България да получи зелена светлина за пълноправно членство в Шенген, Милен керемедчиев отговори:

„При всички положения политическата ситуация в България не спомогна за това политическо решение, което беше взето миналия петък. По-скоро усилията на Румъния, които виждаме, че много усилено работеха и лобираха в добрия смисъл на думата за това двете страни да влязат в Шенгенското пространство и по суша. В допълнение и усилията на Унгария, която в момента председателства Европейския съвет и би искала да приключи своето председателство с една голяма червена точка. По този начин Унгария ще покаже,че тя не е изолирана от другите страни-членки на ЕС и може да прокара европейски политики. Но не на последно място, промяната в позицията на Австрия е по-скоро в новоприетия пакт за мигрантите, който по някакъв начин всъщност определя разпределението на бежанските потоци и мигрантите, които търсят убежище в своите крайни точки. По този пакт външните граници на Шенгенското пространство, каквато е България, Гърция, Италия, ще имат доста по-сериозен мигрантски натиск и ще трябва да се съобразят с възможността за приемане на по-големи мигрантски потоци.“

