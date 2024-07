„Смятам, че беше добро решение президентът да не участва в тази конференция като част от делегацията, защото щяхме да влезем в пореден дипломатически гаф – президент и министър-председател да участват заедно на такава конференция, защото нямаше как г-н Главчев да участва в конференцията като министър на външните работи, придружаващ президента. Г-н Главчев е министър-председател, който изпълнява функциите на външен министър, така че нямаше как той да може да облече дрехата на външен министър, за да присъства на срещата. Така че в крайна сметка, има 2 решения на Народното събрание, които определят функциите на МС, които трябва да бъдат изпълнени и МС е този, който по Конституция изпълнява външната политика и определя външнополитическите приоритети на страната, така че тук няма нещо неясно. Но що се касае до самия изказ на г-н Главчев, явно той много плахо подхожда към тази конференция, и то най-вече от външнополитически аспект, той обяви тези 80 милиона, но каза – трябва да има решение на Народното събрание, те ще ни ги възстановят от фондовете на НАТО. Помощта за Украйна не може да бъде търгувана. Страните-членки на НАТО или оказват помощ на Украйна, или не оказват такава. Тоест такъв тип половинчат изказ по-скоро ни поставят в доста по-слаба външнополитическа позиция, при положение, че едно от решенията на НАТО е укрепване на източното крило на НАТО, и то приоритетно за следващите години. Виждаме Румъния, на която ще бъде базирана една от най-големите военно-въздушни бази на НАТО през следващите години, виждаме, че Полша получава поредния транш безвъзмездна помощ от Съединените щати от 2 милиарда долара за укрепване на своята отбранителна промишленост и възможности, така че България за пореден път изостава от тази тенденция. Вместо ние да използваме възможността да бъдем част от източното крило на НАТО и да поискаме средства за вдигане на нашите отбранителни възможности, ние се опитваме да търгуваме нашата подкрепа към Украйна, което в крайна сметка ни води до тази половинчата позиция, която беше изразена на тази среща.“ Това коментира бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев по повод срещата на върха в НАТО и заявеното от служебния премиер Димитър Главчев, че страната ни може да предостави 80 млн. евро на Украйна, но това трябва да мине през решение на парламента.

